Trop gourmand au goût des Canaris, Randal Kolo Muani rejoindra finalement l’Eintracht Francfort la saison prochaine.

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2022, Randal Kolo Muani va quitter la Ligue 1 cet été pour rejoindre l’Eintracht Francfort. L’international espoir a signé un contrat de 5 ans avec le club allemand, snobant au passage les offres nantaises. Dans une interview accordée au Quotidien du Sport, le président des Canaris Waldemar Kita a assuré avoir fait son maximum pour retenir Kolo Muani. « On était d’accord, sans problème, pour salaire mensuel pouvant aller jusqu’à 100 000 € mensuel. Le problème, c’est qu’on ne sait même plus à qui s’adresser. Il y a d’abord eu un agent, puis deux agents, puis un avocat, puis la famille […]. À partir d’un moment, malgré tous mes efforts, le dialogue a été rompu. Son père, avec qui j’ai parlé à de nombreuses reprises, ne me prenait même plus au téléphone. »

Dans le Late Football Club sur Canal+, Geoffroy Garétier a donné plus de détails concernant les discutions en interne. « Kita a proposé à Kolo Muani, pour le prolonger, 25 000 € par mois avec une prime à la signature de 300 000 € . En retour, « le joueur et son entourage ont refusé et ont demandé 60 000 € mensuel et une prime à la signature de 500 000 €. C’est ça que Nantes a refusé. »