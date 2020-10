Avec le recrutement de deux joueurs supplémentaires lors de la dernière journée du mercato, le FC Nantes s’est encore renforcé cet été. Un coup de maître dont Franck Kita, le directeur général du club, n’est pas peu fier.

Présent en conférence de presse ce jeudi pour la présentation des deux nouvelles recrues Sébastien Corchia et Jean-Kévin Augustin, Franck Kita en a profité pour faire un point complet sur le mercato du FC Nantes.

« On cherchait surtout à faire de bons joueurs. Qu’il faille payer ou non, ce n’était pas la question. On pensait investir. On devait acheter des joueurs mais ça ne s’est pas passé comme ça. Ce sont des questions d’opportunité. Un mercato aussi long, c’est ridicule. Corchia, ça fait un certain temps qu’on tourne autour. Ca s’est accéléré en fin de mercato. C’est un joueur d’expérience à un poste qui était désiré par le coach. Augustin a eu des problèmes de comportement ? J’en ai parlé avec lui, avec son agent. On a eu des échos mais surtout de très bons retours. Ce sont des erreurs de jeunesse. Tout le monde est tombé sous le charme. Je suis certain que ça va bien se passer. Il est très bien entouré. Il ne commettra plus ces erreurs. On a doublé tous les postes sans perdre nos meilleurs joueurs. »