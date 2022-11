Le FC Nantes a hérité de la Juventus pour disputer son barrage d’Europa League dans quelques mois. Une affiche forcément alléchante pour le peuple nantais, ainsi que le directeur général de l’équipe Franck Kita.

Au micro de ‘Canal+’, il s’est exprimé après ce tirage et tirer la Juventus est forcément quelque chose de particulier. « On ne pouvait pas faire mieux. On va jouer contre une institution du football, on va jouer comme si chaque match était le dernier. Vivement le mois de février. Quand on arrive à sortir des poules, deuxième d’un groupe difficile, quand on joue les 16es, on sait qu’on va jouer un top club. C’est chose faite. On va jouer sans aucune pression et on va essayer de se faire plaisir », a expliqué le dirigeant nantais après le tirage. Match aller le jeudi 16 février à Turin, alors que le retour se disputera à la Beaujoire le jeudi 23 février.