Raymond Domenech est le nouvel entraîneur du FC Nantes. Des anciens joueurs ont raconté dans L’Equipe les méthodes de l’ancien sélectionneur. Comme Philippe Mexès et Jean-Alain Boumsong.

« On n’a pas eu d’affinités particulières, j’étais présenté partout comme le grand blond aux yeux bleus et il n’aimait pas trop, ça l’agaçait. Mais il était très attaché à la bonne ambiance du groupe et à sa cohésion, et, dans sa communication, il savait nous protéger des attaques, quitte à ce qu’on parle en mal de lui », explique l’ancien joueur de l’AC Milan dans L’Equipe.

Avant que Jean-Alain Boumsong enchaîne sur les méthodes du technicien : « Il faut être attentif quand il parle, il est exigeant là-dessus. Il peut être tranchant et cassant avec ceux qui sortent du cadre et sans pitié avec ceux qui ne respectent pas les règles. Mais je le trouve différent de son image : dans un groupe, c’est un mec cool en fait. »