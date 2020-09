Il y a quelques jours, Stéphane Ziani entraîneur des U19 du FC Nantes a été très critique avec Christian Gourcuff. Il lui reproche notamment sa manque de reconnaissance.

Aujourd’hui, Christian Gourcuff répond dans “l’Equipe” et il est cash comme à son habitude.

“La récré est finie. Tout ça est aussi grotesque sur le fond que sur la forme, mais je laisse ma susceptibilité de côté, on se concentre sur le travail. Je ne me sens pas spécialement fragilisé. De toute manière, c’est une péripétie qui ne change rien. Depuis que mon projet a été rejeté par la formation (fin 2019), on fonctionne normalement, j’ai un contact régulier avec Pierre Aristouy, l’entraîneur de la réserve en National 2. (…) J’ai voulu rencontrer tout le monde (à son arrivée au club, en 2019, ndlr), au bout d’un mois le président m’a demandé de prolonger mon contrat et de définir un projet technique pour l’ensemble du club. Mes propositions ont été rejetées et je n’ai rien voulu imposer. On ne peut pas imposer des choses à des gens qui ne veulent pas écouter. On ne pourra pas nous reprocher d’avoir essayé. Le projet, il y en avait un.” Message bien passé.