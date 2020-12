Ecrasé à la Beaujoire par le RC Strasbourg (0-4), ce dimanchhe, lors de la 13e journée de Ligue 1, le FC Nantes vit des moments difficiles. En conférence de presse d’après-match, Christian Gourcuff ne s’est absolument pas opposé à son limogeage !

Le franc-parler de Christian Gourcuff est légendaire. Le technicien de 65 ans n’a pas démenti sa réputation. Dimanche soir, après la claque subie à domicile face à Strasbourg, il a répondu de façon lunaire aux questions des journalistes quant à son départ éventuel. « Posez la question aux personnes à même d’y répondre. Non, je n’ai pas le soutien… J’ai un contrat. Je ne vais pas refaire l’historique de ma venue. Je suis venu ici pour donner un coup de main, donner le maximum. Je suis au service du FC Nantes, j’essaye de faire du mieux possible. Je m’implique complètement. Il y a des moments plus difficiles, comme actuellement. Si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci. Ce n’est déjà pas un souci car ce sont des choses qui arrivent. Dans ma situation et la façon dont je suis venu, ce sera encore moins un souci. »