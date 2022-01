Premier sur la piste du buteur Malien Ibrahima Koné (22 ans, Sarpsborg), le FC Nantes s’est vu rejoindre par d’autres clubs de Ligue 1 dans la course au transfert du jeune attaquant.

La rumeur a été lancée pas plus tard que ce week-end : Ibrahima Koné est dans le viseur de nombreux clubs de Ligue 1 au mercato hivernal. « Les clubs de l’Ouest s’intéressent au Malien Ibrahima Koné ! Angers aimerait faire venir le buteur, le FC Nantes a aussi un oeil sur lui. Sarpsborg (Norvège) réclame un peu moins de 5 M€. Lorient est aussi sur le coup », a déclaré le journaliste de Canal+ Fabrice Hawkins.

Le RC Lens s’intéresse également au joueur « Le RC Lens a pris des renseignements auprès des dirigeants de Sarpsborg pour Ibrahima Koné en vue d’un transfert lors du prochain mercato estival, affirme MSV Foot. Le natif de Bamako a marqué 8 buts en 6 sélections avec le Mali dont 3 à la CAN. » Koné (1,90m) est un numéro 9 de formation et évolue depuis janvier 2021 à Sarpsborg, où il a disputé 28 matches et inscrit 11 buts. Un profil qui suffirait à éveiller l’intérêt de bon nombre de clubs de Ligue 1.