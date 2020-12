Proche de retrouver un poste d’entraîneur Raymond Domenech est plus que jamais en pole pour reprendre les reines du FC Nantes. Malgré tout, le club a démenti et rien est pour le moment fait.

Interrogé par le média « RMC », les Canaris n’ont toujours pas annoncé l’arrivée de Raymond Domenech sur le banc. Le FCN ne s’est pas encore entendu avec l’ancien sélectionneur, en vue de lui confier leur équipe première. Ses dirigeants ont en revanche confirmé que des discussions étaient en cours avec lui, ainsi qu’avec un autre technicien. Il pourrait s’agir de Rolland Courbis, dont le nom est apparu dans la presse, ces derniers jours. Les négociations devraient se poursuivre jeudi matin.

Rappelons que Domenech n’a plus entraîné une équipe de football depuis plus de 10 ans. Sa dernière expérience en tant que coach était avec l’Equipe de France à la Coupe du monde 2010 et le naufrage Knysna.