C’était annoncé il y a deux jours, Abdoulaye Dabo, va quitter son club formateur de Nantes pour retrouver la Juventus sous forme de prêt. Le Français passe aujourd’hui sa visite médicale dans le Piémont.

Abdoulaye Dabo, retenez bien ce nom. Le jeune Nantais est un phénomène de précocité et enchaîne les records. Plus jeune joueur de l’histoire des Canaris à avoir signé un contrat pro (à 16 ans !), Dabo poursuit sa progression et s’apprête à quitter son club formateur. Ce pur produit de Nantes va être prêté à la Juventus avec une option d’achat s’élevant à 1,5 millions d’euros. Selon les informations de Foot Mercato, celui qui est considéré comme l’un des plus grands espoirs du FCN, est attendu aujourd’hui à Turin pour y passer sa visite médicale.