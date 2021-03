Denis Balbir a très peur pour le FC Nantes. Certains supporters du club serait même prêts à descendre en Ligue 2 pour voir partir Waldemar Kita du club. Une situation qui inquiète le consultant de But!.

« Dimanche, en marge du match de la peur face à Lorient, il y aura une nouvelle manifestation des supporters contre Waldemar Kita. Manifestation décidée bien en amont du match contre Paris. On entend aussi de plus en plus de voix s’élever du côté des fans nantais pour souhaiter la descente afin de changer de direction ? Comment peut-on se dire supporter et souhaiter ça ? Personnellement, ça me dépasse. Quand on voit le nombre de clubs importants qui végètent en L2 et qui ne parviennent pas à remonter (Nancy, Sochaux, Toulouse, Auxerre, Le Havre…), on ne peut pas penser comme ça à moins d’être totalement abruti ou de ne rien avoir compris au film », a indiqué le consultant de But!.