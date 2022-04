Membre du projet « Collectif Nantais », qui ambitionne de racheter le FC Nantes de Waldemar Kita, Mickaël Landreau sort du silence et fait de nombreuses révélations dans un entretien accordé à Ouest-France.

« Un nouveau stade ? « Il y aura une discussion, c’est sûr. La collectivité ne veut plus être propriétaire du club. On n’est pas absolument pour un nouveau stade. Est-ce qu’il faut une rénovation, est-ce qu’il faut construire ? Discutons avant avec toutes les parties prenantes. On pense aussi aux riverains, aux groupes de supporters. L’idée, c’est que ça serve à la collectivité.«

« Quid d’Antoine Kombouaré ? On souhaite à la fois s’appuyer sur des gens en place, parce qu’il y a de la compétence, et à la fois sur de la nouveauté, avec des personnes qui correspondent aux valeurs humaines et sportives que l’on souhaite mettre en place. Pour moi aujourd’hui, Antoine Kombouaré fait par exemple du très bon travail.«

« Quelle sera la date du rachat ? On ne fonctionne qu’avec des idéaux. L’idéal, c’est la semaine prochaine. L’idéal, c’est d’être champion de France (sourire). On ne se met pas cette pression-là parce que si tu ne réponds pas aux attentes derrière… Même si on ne l’aime parfois pas, le temps est un ami pour bien construire les choses.«