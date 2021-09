Les nouvelles sont rassurantes ! Le FC Nantes a assuré que le jeune joueur, victime d’u malade jeudi après midi et plongé dans un coma artificiel s’était réveillé.

« Le FC Nantes se réjouit de la nouvelle et apporte au joueur et à sa famille tout son soutien dans cette épreuve », a déclaré le club sur son compte Twitter. « Aujourd’hui, il reste toujours sous surveillance hospitalière et récupère petit à petit. »

À 19 ans, le joueur avait été admis jeudi soir à l’hôpital suite à un malaise survenu pendant l’entraînement, avant d’être plongé dans un coma artificiel.