… pour la bonne cause ! Plusieurs joueurs de Christian Gourcuff ont participé au calendrier « Athlètes » dans le cadre de l’édition 2020 du Téléthon.

Ludovic Blas, Fabio ou encore Abeid ont posé sous les flashs du photographe nantais Yachoki. Plusieurs endroits ont été choisis pour confectionner ce calendrier : la pelouse du stade ou encore dans les gradins de la Beaujoire. « Le FC Nantes m’a proposé de réaliser des prises de vues des joueurs pour son calendrier dans un esprit « Les Dieux du Stade ». J’ai souhaité interpréter ce concept sans nécessairement passer par la nudité. En tant qu’artiste portraitiste, j’ai tenu à montrer la diversité des athlètes : parfois dans la confiance, parfois dans la réserve ou la pudeur. Dans la continuité de ma pratique de la photographie, les images sont traitées sans retouche. Les corps et les visages des joueurs sont bruts et authentiques. Ils sont les visages de ceux qui suscitent la sympathie de la communauté des supportrices et des supporters au nom d’une cause : le Téléthon. » a expliqué le photographe Yachoki comme le rapporte Ouest France.

🤝 @Telethon_France x FC Nantes



Le calendrier est disponible à la vente depuis ce mercredi sur le site du club mais également sur la FNAC et Amazon à partir du 19 novembre.