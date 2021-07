C’est officiel. Le FC Nantes va devoir verser 1,3 millions d’euros à Michael Gravgaard.

Nouvelle épine dans le pied de Waldemar Kita. Le président du FC Nantes est contraint de verser 1,3 millions d’euros à Michael Gravgaard. L’affaire date de 2008. Alors que les Canaris retrouvaient l’élite, ils signaient le joueur danois pour un montant de 4 millions d’euros.

Seulement tout ne se passe pas comme prévu et le joueur est licencié 6 mois avant la fin se don contrat pour « inaptitude physique ». Des experts avaient contredit cette version et l’affaire part aux prud’hommes. Condamné en 2018 à verser 1, 2 M€ à son ancien défenseur, le FC Nantes avait fait appel. Malheureusement, le jugement a été confirmé et aggravé. Nouvelle défaite pour l’octuple champion de France.