Nouvel entraîneur du FC Nantes depuis le renvoi de Christian Gourcuff, Patrick Collot espère redresser le club pendant son court intérim.

Nommé entraîneur du FC Nantes par intérim après l’éviction de Christian Gourcuff cette semaine, Patrick Collot assure qu’il ne disputera pas plus de quatre matchs sur le banc des Canaris. Présent en conférence de presse ce vendredi, le Français de 53 ans a également rappelé l’importance du match face à Dijon dimanche (15h), alors que Nantes reste sur quatre matchs sans victoire.

« Si j’espère être numéro 1 plus longtemps ? Non, je suis ici avec ces quatre matchs jusqu’au 23 décembre. Le club doit réfléchir pour trouver la meilleure solution pour l’avenir et la suite de la saison. Moi, j’ai quatre matchs, je suis là pour ça en essayant de discuter avec les joueurs, de prendre un maximum de points, de redynamiser, d’amener un schéma différent dans l’organisation et ce que je ressens vis-à-vis de ce groupe que je connais depuis août 2019. Je pense qu’il y a besoin de renouveau, j’essaie de l’amener à l’intérieur du groupe et de l’équipe. Je crois à la prise de conscience des joueurs, je l’espère par rapport à la situation et à l’investissement. Après, je ne suis pas carriériste, je n’ai pas d’objectif, je suis ici aujourd’hui et demain je ne sais pas. Je suis dans le foot depuis longtemps et chaque fois qu’on a eu besoin de moi, j’ai répondu le plus souvent présent, donc je suis là pour rendre service au club. »