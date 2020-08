Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille du match d’ouverture de la Ligue 1 entre Bordeaux et Nantes, Christian Gourcuff a donné son avis sur la situation actuelle. Il s’inquiète notamment du report à outrance de certaines rencontres.

Le FC Nantes se déplacera sur la pelouse de Bordeaux demain soir (21 heures) en match d’ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1. Une rencontre qui vient remplacer au pied levé le Saint-Étienne – Marseille initialement prévu et reporté en raison de cas de Covid-19 dans le club phocéen. Une situation inédite qui interroge le coach des Canaris, Christian Gourcuff.

« Ça fait un jour de moins de préparation mais on l’a su mardi midi, donc ça n’a pas trop de conséquences sur le match. On s’adapte dans le programme, c’est le même cas pour Girondins. Sur ce plan-là, on est à armes égales. Mais s’il y a beaucoup de reports, on ne s’en sortira pas. Avec cette situation ça fait six mois qu’on s’adapte. On sait très bien qu’il y a des contraintes sanitaires impératives. Dans le contexte actuel, on dépend aussi beaucoup de la télé (Téléfoot et Canal +). Elle décide encore plus dans ce contexte et c’est normal. On doit s’adapter à la situation et s’y préparer car ça va être le cas toute la saison. Je ne comprends pas tout sur les arrêts. Si on considère quatre cas positifs comme un cluster, dans ces cas-là on ferme le club. Mais c’est vrai que ça demande beaucoup de réflexion. Nous, on a eu jusqu’à huit cas échelonnés. On a dû adapter l’entraînement et la vie au club. »