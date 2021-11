Frustré par la défaite des Canaris ce week-end, Pedro Chirivella estime pourtant que Nantes à les armes pour battre toutes les équipes de Ligue 1.

Battu par Montpellier (2-0) ce week-end, le FC Nantes n’aura pas été assez précis face aux buts pour espérer un meilleur résultat. De passage en conférence de presse d’après-match, l’Espagnol Pedro Chirivella a tenté de bousculer ses coéquipiers. Selon lui, les Canaris peuvent battre n’importe qui en Ligue 1 cette saison.

« Quant tu ne marques pas, tu penses à tes occasions nettes et si tu prends un but, tu peux lâcher. Néanmoins, c’était trop facile pour eux de marquer ces deux buts ainsi. On va travailler dans la semaine pour bien préparer la réception de Strasbourg. On sait que nous sommes costauds chez nous. Il faut gagner ce match parce qu’après, il y a une série de rencontres compliquées donc gagner à domicile est primordial. On a les moyens pour battre tout le monde en Ligue 1 donc quand on perd c’est forcèment un coup d’arrêt. Il faut donc vite réagir et se relever. »