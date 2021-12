Buteur avec le FC Nantes lors de la victoire contre l’AS Saint-Etienne lots de la 19e journée de Ligue 1, Randal Kolo Muani ne disputera pas une saison de plus en Loire-Atlantique.

Même si l’attaquant des Canaris a pris sa décision depuis plusieurs semaines et va très certainement rejoindre le championnat allemand dans quelques mois, il ne compte pas faire sa valise dès cet hiver. Comme le précise « l’Equipe », le club du FCN pourra compter sur son buteur jusqu’à la fin de la saison bien qu’il soit à six mois du terme de son contrat. Formé au club, Randal Kolo Muani a inscrit 7 buts en 18 apparitions en Ligue 1 et a aussi délivré 3 passes décisives depuis le début de saison.