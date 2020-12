Entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff a pris une grande décision concernant une de ses recrues. Il a écarté Jean-Kévin Augustin qui n’est pas encore prêt physiquement à disputer un match de Ligue 1.

En conférence de presse avant la 13e journée de Ligue 1 et la réception du RC Strasbourg ce dimanche à 15 heures, le technicien canari est revenu sur la non présence de l’ancien parisien et justifie ce choix.

« On l’a sorti de l’entraînement collectif pour qu’il retrouve une forme physique acceptable, a expliqué le coach des Canaris. Il suit une préparation individuelle cette semaine avec Cyrille Moine (le préparateur physique) et ce sera le cas encore la semaine prochaine. On l’avait intégré mais on a vu que ce n’était pas suffisant. On a fait le bilan, ce n’est pas satisfaisant. Son absence de préparation le pénalise tellement qu’il ne peut pas être compétitif. » Augustin sera donc en tribune face au Racing ce dimanche.