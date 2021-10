Le FC Nantes va mieux. En difficultés la saison dernières, les Canaris semblent avoir retrouvé de leur superbe cette année. Classés huitièmes avant le match de la 12e journée de Ligue 1 face à Montpellier, les joueurs du FC Nantes font plaisir aux supporters. Pour autant, le défenseur de l’équipe Jean-Charles Castelletto met le holà.

« C’est mieux que l’année dernière, mais il ne faut pas s’enflammer. La saison est longue, les matches vont devenir plus durs au fur et à mesure. Les équipes font plus attention maintenant. On va rentrer dans un système où les formations du bas chercheront des points, et celles d’en haut voudront chercher l’Europe. On ne veut pas faire les mêmes erreurs que l’an passé et se retrouver avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en fin de saison. Dans nos matches, l’équipe adverse a toujours le ballon à un moment. Mais nous, on a toujours le dernier mot ou le but qui va nous faire gagner. (…) Avant, quand on prenait un but, on se disait que c’était compliqué d’en marquer un autre. On se crispait. Là, de l’intérieur, quand on prend un but, on se remotive tous ensemble. (…) On essaie toujours d’aller vers l’avant » a déclaré le joueur dans une interview accordée à Presse Océan.