Pedro Rebocho ne dit pas non à Nantes. Après un passage à Beşiktaş en Turquie, le joueur souhaite retrouver un nouveau défi en France. Une aventure au FC Nantes ?

“Oui, clairement. Je connais Nantes, et j’ai des potes qui y sont. Ludovic Blas, Marcus Coco, Denis Petrić… Donc je sais que c’est un club sérieux et en plus, des Portugais y sont passés. Sérgio Conceição, par exemple. Si j’ai l’occasion d’y aller un jour, j’en serai ravi. Mais ça ne dépend pas uniquement de moi, et je ne peux pas dire qu’il existe actuellement des discussions concrètes”, a indiqué Pedro Rebocho dans So Foot.

Avant de poursuivre : “En vérité, j’aime beaucoup la Bretagne. Pas le temps, en revanche ! Il pleut un peu trop, à mon goût. Pour ce qui concerne la langue, je connais un peu. Parce que j’habitais à côté d’une crêperie, où le restaurateur parlait parfois en breton. Et franchement, j’avais du mal à comprendre. Donc le rap breton, ce n’est pas pour tout de suite !”