Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré revient sur la très belle victoire de son équipe 2 buts à 1 sur la pelouse du Parc des Princes hier soir en match de clôture de 29e journée de Ligue 1.

Après la rencontre, il est passé devant les médias avec un grand sourire et l’impression du travail bien fait avec cette superbe victoire face au champion de France en titre. Il ne peut que féliciter ses joueurs.

« Il faut de la force mentale. Être menés 1-0 à la mi-temps et 19es… Vous dites que les choses se compliquent et c’est vrai qu’on avait pris un coup sur la tête. Il a fallu remobiliser les garçons. Il ne fallait pas prendre de deuxième but pour espérer quelque chose. Il y a surtout de la qualité de jeu. Je suis hyper content et fier de la performance de mes joueurs. C’est un exploit véritable car on est 19es. Quand vous êtes menés, vous lâchez et abandonnez souvent dans ce genre de situations. On passe notre temps à les booster, mais quand vous êtes acteurs sur le terrain, c’est très compliqué. On a fait le travail qu’il fallait, mais ce sont les joueurs qui se sont dits qu’il fallait se révolter et ne pas accepter la défaite. C’est au-delà de nos espérances. » A indiqué le coach nantais.