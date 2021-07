Maintenu en Ligue 1 de justesse après sa victoire face au Toulouse FC il y a quelques semaines, le FC Nantes ne souhaite pas recruter pour le moment.

Quelques minutes après le match du jour et la défaite 1-0 face aux Chamois Niortais, le coach nantais Antoine Kombouaré a répondu à la question du mercato estival. « Pour le moment, non. J’ai dit que s’il y a des arrivées, c’est parce qu’il y aura des départs. À voir ce que fait Randal (Kolo Muani)… Mais pour l’instant, l’effectif ne bouge pas donc on est bien. Il faut que l’on peaufine notre préparation pour continuer de monter en puissance. »