Malgré les difficultés entraperçues par le FC Nantes, Antoine Kombouaré ne serait absolument pas menacé.

La saison dernière, le FC Nantes a surpris son monde en finissant en première partie de tableau en Ligue 1 tout en remportant la Coupe de France face à l’OGC Nice. Une gloire passée qu’il est désormais nécessaire d’oublier alors que les Canaris sont en difficulté. Après dix journées de championnat, les Nantais sont 15èmes avec 12 petits points et aucune marge sur le premier relégable. Une période délicate qui pourrait s’expliquer par la débauche d’énergie consentie par les hommes d’Antoine Kombouaré sur la scène européenne. Ce dernier ne serait néanmoins toujours pas menacé.

D’après les informations publiées par L’Equipe, Antoine Kombouaré n’a, pour le moment, pas le moindre soucis à se faire concernant son avenir à la tête du FC Nantes. Si les relations entre Waldemar Kita et son technicien sont au point mort, soit inexistantes, le président nantais continuerait de défendre son bilan en interne. Un discours qui pourrait encore changer d’ici un peu plus d’un mois et l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar.