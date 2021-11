Très cash, Kombouaré n’avait pas hésité à fortement critiqué le niveau des jeunes joueurs du centre de formation. Des propos qui ont provoqué une onde de choc au sein du vestiaire du FC Nantes. C’est du moins ce qu’explique Ludovic Blas au micro de RMC Sport.

« Comment le vestiaire a-t-il réagi ? Un petit peu sous le choc. Mais c’est son ressenti, ce sont aux jeunes de montrer que le coach se trompe, tout simplement. Le coach est très franc, il est proche de ses joueurs. S’il a quelque chose à dire, il le dit. On a vu ça dans la presse, on n’en a pas vraiment parlé dans le vestiaire » a confié Ludovic Blas.

« L’état d’esprit a changé. C’était très difficile la saison dernière, ça nous a servi pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça a été un électrochoc. Il y a beaucoup de qualité dans le groupe, on veut montrer des bonnes choses. On va déjà tout faire pour se maintenir le plus rapidement possible. Il faut prendre match après match pour voir où se situer en fin de saison », a conclu la star nantaise.