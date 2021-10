Nantes s’imposé, 2-1, face au surprenant promu Clermontois. Une victoire qui permet au canaris de se rapprocher du podium. A l’issue de la rencontre, Antoine Kombouaré a dédié la victoire à ses joueurs estimant qu’il n’a pas aidé son équipé lors de cette rencontre.

Antoine Kombouaré a livré une analyse surprenante à l’issue de la victoire de son équipe face à Clermont. L’entraineur du FC Nantes a félicité ses joueurs pour leur implication lors de cette rencontre estimant qu’il n’a pas eu la bonne attitude sur son banc de touche.

« Pour être honnête avec vous, j’ai félicité mes joueurs et je les ai remerciés parce qu’ils ont fait le match. Ils ont été énormes, reconnaît l’entraîneur nantais en conférence de presse d’après-match. Moi je n’ai pas été bon aujourd’hui, je suis sorti de mon match, c’est assez rare pour être souligné mais c’est arrivé. Je n’ai servi à rien aujourd’hui, les joueurs ont gagné un match tous seuls, comme des grands. Bravo à eux. Je me suis emporté donc je n’ai pas pu rester calme, a-t-il ajouté. Surtout diriger mon équipe comme je l’aurais souhaité. Peut-être qu’en dirigeant mon équipe, on aurait perdu. Ils ont été bons, ils ont été responsables, j’ai adoré leur comportement, leur attitude », a confié » l’ancien coach du PSG en conférence de presse d’après match.