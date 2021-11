Entraîneur du FC Nantes depuis février dernier, Antoine Kombouaré a dit oui au président Waldemar Kita avec des calculs.

« Avant de signer, j’ai fait mes calculs. Le président Kita m’avait déjà proposé d’entraîner le club deux fois et j’avais refusé. Et la troisième fois, je me suis demandé combien de points il fallait pour qu’on se maintienne. Quand je suis arrivé, Nantes avait 19 points et par mon expérience à Dijon, j’estimais qu’il en faudrait 37 pour se maintenir. Au final, on a fait 40 points et avec ce score-là, on a fait les barrages. Si j’avais su qu’il faudrait plus de 40 points pour se maintenir, je ne serais certainement pas venu au FC Nantes », a indiqué le technicien sur le site de Pierre Ménès.