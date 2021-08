Gardien du FC Nantes, Alban Lafont est revenu sur la défaite ce dimanche 1-0 des Canaris face au Stade Rennais. Il n’est pas forcément satisfait de l’attitude de ses partenaires surtout en deuxième mi-temps.

« Je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps, on a eu une occasion franche avec Ludovic Blas. La deuxième mi-temps a été trop pauvre au niveau technique et dès qu’on a pris le but, on a tout de suite baissé la tête. Je pense que cette année, on doit avoir cette force de caractère qui permet de remonter des scores », a-t-il lâché devant la presse. Le FCN devra se rattraper dès ce vendredi avec la réception de l’Olympique Lyonnais dans le match d’ouverture de 4e journée de Ligue 1.