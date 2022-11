En cette 15e journée de Ligue 1, le FC Nantes accueillera l’AC Ajaccio ce dimanche à 15h. Découvrez les compos probables des deux formations.

Le FC Nantes est actuellement 16e de Ligue 1 et n’a connu la victoire qu’à une seule reprise lors des 5 derniers matchs. La défaite face à Reims la semaine dernière a fait particulièrement mal à Kombouaré et sa clique puisqu’ils se rapprochent dangereusement de la zone rouge. Ce match sera crucial à la Beaujoire puisqu’ils affronteront les Corses d’Ajaccio, seulement un point derrière au classement. Les Nantais ne pourront pas compter sur Pallois, Traoré et Fabio pour cette rencontre.

A l’inverse, Ajaccio à l’occasion de sortir de la zone rouge avant la trêve internationale, qui offrirait une position bien plus comportable aux Corses pendant la Coupe du monde. Dés lors, ils aligneront un onze type sur la pelouse de la Beaujoire mais ne pourront pas compter sur Vidal, Avinel et Botué tandis que Gonzalez et Moussiti-Oko sont incertains.

Compos probables :

Nantes : Lafont – Centonze, Castelletto, Girotto, Merlin – Moutoussamy – Blas, Sissoko, Chirivella, Simon – Mohamed

Ajaccio : Leroy – Youssouf, Mayembo, Diallo, Koné – Nouri, Marchetti, Coutadeur, Belaïli – El Idrissy, Hamouma