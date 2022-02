Ce samedi, le Paris Saint-Germain s’est incliné, 3-1, contre le FC Nantes, lors de la 25e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Leonardo, directeur sportif du club de la capitale, était particulièrement remonté contre l’arbitrage de Mickael Lesage.

Retour à la réalité pour le Paris Saint-Germain. Trois jours après la belle victoire, 1-0, contre le Real Madrid, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale s’est incliné, 3-1, contre le FC Nantes lors de la 25e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, le directeur sportif parisien, Leonardo, était remonté comme une pendule sur l’arbitre de Mickael Lesage.

« Je vais essayer d’être calme et de respirer. Ce n’est pas le fait de perdre, on peut perdre, Nantes a mérité de gagner. On savait qu’après un match de C1, il y a cette attente dans les stades. Paris est l’équipe à battre et l’arbitre le sait. Depuis le début, c’était un match dans la force. On a pris deux buts, c’était mérité. Après le match n’était plus contrôlé, pour Nantes et pour nous d’ailleurs. Après, il y a une minute de temps additionnel et le penalty est sifflé à quatre minutes! Je ne veux pas pleurer. On a perdu, c’est mérité. Mais contre nous, il y a l’envie de dire ‘je siffle contre toi’. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas… Honnêtement la faute sur Mbappé (Pallois ndlr) il n’a même pas sifflé la faute! Appiah, il a sifflé rouge, ce n’était pas rouge. Le VAR ne fonctionne pas puis ça recommence à fonctionner. Le deuxième jaune sur Appiah… et non. On a perdu le match. Chapeau à Nantes, gros match, je suis très content pour Kombouaré mais si on regarde la gestion du match… je n’aime pas », a déclaré Leonardo au micro de Canal +