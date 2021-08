Très bon avec le FC Metz, Pape Matar Sarr est suivi par plusieurs clubs en Europe, et pas n’importe lesquels.

Chez les Grenats, l’international sénégalais est l’un des joueurs les plus en vue. Et ses prestations ne passent pas inaperçues en Europe, notamment en Angleterre. A en croire le Daily Mail, le milieu de terrain est dans le viseur de Chelsea, Manchester United et Manchester City. Ces trois clubs suivent Pape Matar Sarr depuis un temps et penseraient à l’acheter puis à le prêter au FC Metz dans la foulée.

Une transaction qui, si elle se réalise, rapporterait gros aux Grenats, puisque Sky Sport indique que le transfert pourrait coûter jusqu’à 40 millions d’euros. Le Sénégalais est sous contrat jusqu’en juin 2025. Il a été formé à l’AS Génération Foot. Sky Sport indique que le président messin serait en route pour l’Angleterre pour discuter avec les clubs intéressés.

Africa Top Sports