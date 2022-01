Les Grenats se sont inclinés ce week-end à domicile contre l’OGC Nice (0-2). Une défaite supplémentaire pour le FC Metz qui a mis sur les nerfs Jean-Armel Kana-Biyik.

Après avoir réussi une belle performance la semaine dernière à Reims (0-1), les hommes de Frédéric Antoneti n’ont rien pu faire face au deuxième du championnat, l’OGC Nice. Le FC Metz s’est incliné et pointe désormais à la 18e place de Ligue 1. Après la rencontre, Jean-Armel Kana-Biyik a tiré la sonnette d’alarme. « On est forcément déçus. On a voulu imposer un défi physique à Nice, ça a marché au début… Il faut qu’on arrête de jouer avec la peur au ventre et qu’on se mette dans la tête qu’on peut embêter n’importe quelle équipe de ce championnat ! »