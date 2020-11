Tenu en échec sur leur pelouse, Metz aurait peut-être pu en faire plus.

Tenu en échec par la lanterne rouge, Metz a connu un coup d’arrêt ce dimanche en Ligue 1. Promus, les Messins peuvent néanmoins avoir des regrets. Pour l’heure, ils réalisent un excellent début de saison, avec une série de 7 matchs sans défaites toujours en cours. Ils caracolent à la dixième place après dix journées. Au stade Saint-Symphorien, ils recevaient Dijon, derniers du championnat, et le principal candidat à la descente en Ligue 2.

Après ce nul, 1-1, Frédéric Antonetti, l’entraîneur messin n’a pas caché sa déception. « On peut être déçu du résultat quand on joue à domicile, mais le match nul est équitable, on a eu du mal à rentrer dans le match. Il y a eu des bonnes choses, des bons mouvements offensifs. Dijon en a eu aussi. On peut peut-être bénéficier d’un penalty à la fin : sur le corner, je pense qu’Aaron (Leya Iseka ) se fait faucher quand il va marquer. Après, ce match me donne beaucoup d’enseignements pour la suite. Il y a encore beaucoup de chemin à faire dans la maîtrise. Il y a des bonnes choses, mais, parfois, on fait un autre football. On savait que Dijon était une équipe de qualité, avec des bons joueurs, même si elle est mal classée. Je n’ai pas été surpris. Nous, on n’a pas su élever notre niveau, même si on aurait pu l’emporter, par moments. On a des situations favorables, mais il faut en faire plus. »