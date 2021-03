Meneur de jeu du FC Metz, Farid Boulaya donne ses premiers mots en tant que nouveau joueur de l’équipe nationale d’Algérie. Le Messin est très honoré de représenter les Fennecs pour la première fois de sa carrière.

Dans les colonnes de « DZ Foot », celui qui a été élu meilleur joueur de la Ligue 1 en janvier dernier est revenu sur ses premiers pas avec les champions d’Afrique en titre. « C’était quelque chose qui me tenait à cœur pour ma famille. J’étais très heureux nous avons gagné le match. Cela s’est très bien passé. J’avais déjà été en 2018 en sélection sans entrer en jeu ». A-t-il déclaré.

Avant d’avoir un petit mot pour Andy Delort également sélectionné par Djamel Belmadi grâce à ses origines : « J’ai retrouvé Andy en octobre dernier cela s’est très bien passé. C’est quelqu’un de bien on s’entend bien sur le terrain », a ajouté Farid Boulaya. Rappelons que Boulaya, Alexandre Oukidja (gardien et coéquipier algérien au FC Metz) mais également Andy Delort ne pourront pas jouer avec leur sélection, suite aux règles sanitaires et les clubs qui ont la possibilité d’empêcher un départ, afin de terminer la saison sans devoir obliger leurs joueurs à une période de quarantaine. Les Fennecs affrontent la Zambie (25 mars) et le Botswana (29 mars) pour le compte des éliminatoires à la CAN 2022 qui se dérouleront au Cameroun.