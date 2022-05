L’entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti s’est montré très négatif en conférence de presse ce dimanche après le match nul de son équipe sur le terrain du Montpellier Hérault SC. Le coach des Lorrains ne croit plus au maintien.

Si le FC Metz a mené 2 buts à 0 contre le MHSC, la lanterne rouge du championnat a été contraient de céder dans les dernières minutes de la partie et concéder un match nul 2-2. Le match et la contre-performance de trop pour Frédéric Antonetti qui ne croit plus du tout au maintien en Ligue 1 de son équipe. “Vous croyez au miracle ? Moi je n’y crois plus au miracle.” Metz doit encore disputer trois matchs dans cette fin de saison face à l’Olympique Lyonnais, Angers et le Paris Saint-Germain pour la 38e et dernière journée du championnat. Pour le moment, les Messins se retrouvent 20e avec 25 unités et désormais 6 points de retard sur le barragiste stéphanoise.