Victorien Angban rejoint le FK Sotchi et quitte le FC Metz après trois saisons passées sous le maillot grenat.

Victorien Angban est prêt à tester le froid Russe. L’Ivoirien n’est officiellement plus Messin. Son nouveau club, le FK Sotchi a annoncé son arrivée, ce samedi. Le milieu de terrain ivoirien va donc découvrir le championnat de Russie. Il quitte les Grenats après 87 matchs entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Metz avait levé l’option d’achat de 6 millions assortie à son prêt par Chelsea. Arrivé en 2018, il avait été d’abord prêté par le club de Premier League avant que le FC Metz ne lève l’option d’achat et s’attache les services du natif d’Abidjan. Après l’Espagne, la Belgique et la France, l’Éléphant de 24 ans va découvrir le quatrième championnat de sa carrière.

