Le FC Lorient poursuit son mercato avec l’arrivée du latéral droit brésilien de 24 ans, Igor Silva.

Ce vendredi, le club de Ligue annonce la signature du joueur qui évoluait dans le championnat croate à Osijek. Il s’engage jusqu’en 2026 et va découvrir la Ligue 1 dans les semaines à venir. Montant de l’opération estimée à 2,5 millions d’euros. « Igor un élément dynamique, engagé et impliqué défensivement mais qui est aussi porté sur l’offensive. Il saura nous apporter son vécu et sa vista. » A détaillé son nouvel entraîneur Christophe Pelissier. La nouvelle recrue lorientaise pourra débuter dès samedi en match amical face à Bordeaux.