Accroché sur sa pelouse par Bordeaux (1-1), Lorient est dans le ventre mou de la Ligue 1 après onze journées de championnat. Les Merlus avancent doucement mais surement.

« Ce soir, on a vu une équipe entreprenante, qui mettait du rythme, qui jouait entre les lignes et qui s’est créée des situations. Malheureusement on n’a pas été récompensés. Le regret il est là, ce n’est pas d’accrocher telle ou telle place au classement pour le moment. Même si on avance petitement, on avance. » déclare Christophe Pélissier, l’entraineur du FC Lorient.