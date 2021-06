Le club du FC Lorient ne devrait faire aucune folie sur le marché des transferts cet été.

Dans le Télégramme, le président des Merlus Loïc Féry a fait le point sur le mercato : « La perte prévisionnelle était de 25 M€, elle sera probablement plutôt de l’ordre de 15 à 20 M€. Le transfert d’Illan Meslier (à Leeds) a rapporté autour de 8 M€ au club. Le budget 2021/2022 devrait se situer quelque part entre 42 et 47 M€. Je n’attends pas monts et merveilles du marché d’été. Terem Moffi, on compte sur lui. Il y aura un ou deux départs et quelques transferts, on va s’appuyer sur ce groupe. »