Gardien titulaire du FC Lorient, Paul Nardi a vécu une soirée difficile hier soir face au LOSC. Le gardien est revenu sur cette mauvaise prestation, lui qui a encaissé 4 buts sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy.

Après cette défaite, Nardi est passé en conférence de presse et a fait preuve de beaucoup de lucidité. Pour lui, les Merlus ne sont pas au niveau de la Ligue 1. « Ce match est à l’image de ce que l’on fait depuis le début de la saison. On n’est clairement pas au niveau, aujourd’hui, pour rester en Ligue 1. On est dans la zone rouge et, vu ce que l’on montre, c’est notre place. Le discours est fataliste mais je suis très optimiste, car on fait de bonnes choses à l’entraînement. »

« On doit monter le curseur. On doit faire plus, le groupe comme l’équipe. (…) Je m’en fous d’être mauvais, il faut prendre des points », a estimé le portier breton. Le FC Lorient devra se relancer le week-end prochain avec la réception du Montpellier Hérault.