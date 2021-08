Le FC Lorient aurait fait de Moritz Jenz sa priorité pour se renforcer dans le secteur défensif avant la fin du mercato estival le 31 août prochain.

D’après les informations de « l’Equipe », les Merlus apprécient le profil de Moritz Jenz qui évolue en Suisse dans le club de Lausanne-Sport. Arrivé il y a un an dans le championnat suisse, il a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but et 1 passe décisive. Agé de 22 ans, il a été formé en à Fulham en Angleterre. Affaire à suivre…