Les Merlus ont réalisé la belle opération du week-end dans la lutte pour le maintien avec une victoire 2-0 sur la pelouse de Clermont, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Léo Pétrot s’est fait un petit plaisir personnel.

Léo Pétrot a inscrit le premier but de sa carrière… dans sa région d’origine. Née à Firminy, dans le département de la Loire, le défenseur central a été formé dans le club de Monistrol-sur-Loire, à 170 km de Clermont-Ferrand. Sa famille étaient dans les tribunes, ce dimanche, et assisté à son but à la 76e minute de jeu, qui permettaient aux Lorientais de faire le break. Ibraima Koné avait ouvert la marque 4 minutes plus tôt.

Léo Pétrot signe le premier but de sa carrière en Ligue 1… le jour de l’anniversaire de sa maman. Grâce à cette victoire en déplacement, le FC Lorient est désormais 17e, avec un point d’avance sur la place de barragiste et surtout 4 point d’avance sur le premier directement relégable.