Arrivée en terre lorientaise avec un montant record avoisinant les 10 millions d’euros, la recrue autrichienne Adrian Grbic enchaîne les prestations décevantes et peine à trouver le chemin des buts depuis plusieurs semaines.

Alerte statistique piquante. Pour retrouver la trace d’un but du FC Lorient, il faut remonter au 17 octobre lors du triomphe des Nordistes sur la pelouse de Reims (3-1). Depuis, les Merlus proposent une pâle copie en Ligue 1 et n’arrivent pas à retrouver le chemin des filets. La faute à une attaque totalement en berne.

La recrue la plus chère de l’histoire de Lorient (10 millions d’euros), Adrian Grbic, est particulièrement pointée du doigt par les supporters lorientais. Pourtant à son arrivée, l’Autrichien avait mis tout le monde d’accord en marquant par deux fois lors de ses trois premiers matches. Mais depuis, le natif de Vienne peine à trouver sa place dans le groupe et pêche dans les séquences de conservation du ballon. A cause de ses mauvaises prestations, la recrue autrichienne a été relégué sur le banc en attendant de retrouver sa confiance.