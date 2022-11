Le milieu de terrain de Lorient Enzo le Fée intéresse les Foxes de Leicester. A 22 ans, le jeune joueur pourrait devenir le plus gros transfert de l’histoire.

Enzo le Fée est probablement l’un des meilleurs joueurs du FC Lorient. Du haut de ses 22 ans, le milieu offensif des Merlus en est déjà à 2 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Il intéresse de plus en plus en Premier League, et notamment Leicester, qui cherche un remplaçant pour le futur départ de Youri Tielemans.

D’une valeur de 12 M€ et sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur de 22 ans pourrait se retrouver en Premier League pour un très gros chèque. Les Foxes chercheraient en effet un remplaçant à Youri Tielemans, qui devrait quitter le club au prochain mercato, car son contrat prend fin en juin 2023.