L’entraineur lorientais Christophe Pelissier est revenu sur la défaite de son équipe face à l’OM. Il remobilise ses troupes avant les 2 derniers matchs qui seront décisifs pour l’avenir du FC Lorient en Ligue 1.

Au FC Lorient c’est l’heure de la mobilisation ! En conférence de presse, Christophe Pelissier mobilise ses troupes après la défaite face à l’OM, “Il reste deux matchs, on a plus d’excuse ! On va rencontrer deux équipes de notre niveau. (…) On va faire reset et repartir. On a deux matchs pour maintenir le club en Ligue 1. Moi j’y crois les joueurs doivent y croire aussi“, s’est exclamé le technicien lorientais.