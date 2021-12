Impatient de retrouver sa splendeur d’antan, le FC Barcelone a tenté un pari séduisant en faisant une confiance totale à Xavi Hernandez. Si l’Espagnol compte bien s’appuyer sur un vivier catalan d’exception, il souhaite également l’apport de nouvelles recrues. Il rêve notamment de voir débarquer Jules Koundé.

Avec une épée de Damoclès au dessus de la tête, le FC Barcelone tente de manœuvrer dans un brouillard plus épais que jamais. En grandes difficultés financières, le club catalan pourrait tout de même compter sur un mercato hivernal prometteur avec deux recrues de qualité. Si la première se nomme Ferran Torres, la seconde pourrait être un autre offensif alors que le nom de l’ancien parisien Edinson Cavani résonne avec intensité. Pourtant, les rêves de Xavi Hernandez sont tout autre.

Selon les informations de la presse espagnole et plus particulièrement de Sport, Xavi Hernandez rêverait d’enrôler dans son effectif un joyau de la formation française : Jules Koundé. A 23 ans, l’ancien bordelais réalise une nouvelle saison de haute volée malgré un départ avorté cet été qu’il lui a causé de nombreux torts. Une piste séduisante qui plaît tout particulièrement au FC Barcelone. Le technicien catalan le voit parfaitement s’intégrer à la philosophie et au dispositif du Barça. Néanmoins, un rêve reste une illusion et il est difficile d’imaginer une telle transaction. Le FC Séville ne souhaite pas négocier un départ potentiel. Pour le déloger du club andalou il faudra lever sa clause libératoire d’une valeur de 80 millions d’euros. Une somme bien trop importante pour les finances blaugranas.