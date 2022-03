A l’aube d’un énième Clasico face au Real Madrid, Xavi Hernandez ne semble pas croire au succès de ses hommes. Le FC Barcelone est résigné et laisse la voie libre aux Madrilènes pour le titre en Liga.

« La Liga est très difficile, même si l’on gagnait à Santiago Bernabéu, a tempéré le technicien. Parce que le Real ne fait pas de contre-performance. Il faudrait que le Real ne gagne pas à trois ou quatre reprises, et ils n’ont perdu que deux matchs depuis le début de la saison. On ne peut pas être très optimistes, on sait que ce sera très compliqué« , a commenté Xavi Hernandez en conférence de presse.