Plus actif que jamais sur le marché des transferts, le FC Barcelone s’active dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Pour rééquilibrer son groupe, Xavi Hernandez exige que 7 joueurs quittent la Catalogne.

Engagé dans un projet sur le long terme, Xavi Hernandez souhaite faire table rase du passé et construire sur des bases saines afin de relancer une dynamique positive dès la saison prochaine. Le technicien espagnol souhaiterait profiter de cette année de transition pour se délester de certains poids qui empêchent le FC Barcelone d’être libre sur le marché des transferts et de pouvoir se renforcer de manière conséquente. Sept indésirables devraient quitter le Barça dans les semaines à venir.

Selon les informations de la presse espagnole et du quotidien Sport, Xavi Hernandez a établi une liste noire composée de 7 noms. Ces derniers sont poussés vers la sortie pour rééquilibrer un effectif surchargé et alléger une masse salariale conséquente. Cette liste possède en son sein : Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Neto, Riqui Puig, Oscar Mingueza Kays Ruiz et Alejandro Baldé. Sept joueurs dont le technicien espagnol souhaite se séparer avant la fin du mercato hivernal. Une exigence formulée à la direction du FC Barcelone.