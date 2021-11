Pour Xavi, rien n’est impossible. Le « nouveau » coach du FC Barcelone se veut rassurant. Lui qui a empoché ce samedi soir sa première victoire pour son premier match en Liga, face à l’Espanyol, croit même que son équipe pourrait remporter le titre cette saison.

« Nous sommes en train de commencer un nouveau projet, et gagner les trois points dans un derby si serré, cela fait du bien, ça nous encourage beaucoup. Au classement, on est loin, mais il reste beaucoup de journées encore, et je suis très optimiste. Croire au titre ? Pourquoi pas ? On a vu par le passé qu’il est possible de remonter un gouffre de points, avec des sacrifices et des efforts, c’est possible », a déclaré Xavi en conférence de presse.

Pour cela, le Barça actuel 6e du championnat, devra confirmer sa bonne forme face à Villarreal, en Liga, samedi prochain. Mais avant ça, le club de Xavi aura un autre défi de taille à relever, celui face au Benfica, en Ligue des champions, ce mardi.