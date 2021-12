Xavi, entraineur du FC Barcelone, était en conférence avant le déplacement sur le pelouse de Osasuna (dimanche 16h15) pour le compte de la 16e journée de Liga. L’ancien milieu de terrain a fait le point sur ses attentes lors du prochain mercato hivernal.

Le FC Barcelone vit une période difficile, distancé en championnat et reversé en Europa League, le club catalan comptait sur le prochain mercato hivernal pour se renforcer mais a du revoir ses plans: « Le marché hivernal est proche. Nous devons bien finir l’année. Mais nous avons besoin de tout le monde. Les blessures ne sont pas une excuse. Nous parlerons des noms étudiés plus tard. Pour le moment, tous mes joueurs sont intransférables. » En effet, le club catalan doit faire face à de nombreuses blessures et un crise économique sans précédent dans l’histoire du club.